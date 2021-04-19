Треть россиян не обращаются к руководству за повышением зарплаты

Они уверены в том, что это бесполезно.

31,3% сотрудников российских компаний не обращаются к начальству с запросом на повышение зарплаты, поскольку уверены в том, что это не принесет никаких результатов, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1838 сотрудников и руководителей МСБ.

При этом пятая часть опрошенных (24,6%) рассказали, что не обращаются с подобным вопросом к руководству, потому что им и так стабильно повышают зарплату. 16,1% респондентов не обращаются по этому поводу, поскольку боятся испортить отношения с начальством. 14% участников опроса просят повышения зарплаты раз в год, а 8,1% – раз в полгода. Среди опрошенных 6% – руководители компаний.

О задержке зарплаты рассказали 42,9% участников исследования: из них 22% ответили, что им задерживали вознаграждение единожды, 16,8% – задерживали неоднократно и, к счастью, лишь малой части опрошенных (4,1%) зарплату задерживают регулярно.

Респонденты также рассказали о желаемой системе оплаты труда: 42,8% ответили, что хотели бы иметь оклад и ежемесячные премии за достижение KPI, 27,3% – оклад и квартальные премии за результаты отдела или компании, 22,2% – оплату за отработанные часы, а 7,6% предпочли бы работать без оклада, но при этом иметь высокие проценты от закрытых сделок.

На вопрос о том, какая система оклада подошла бы больше всего, 38,4% опрошенных сотрудников ответили, что хотели бы получать средний оклад, но с премиями каждый месяц, 33% – высокий оклад без премий и 28,6% –средний оклад, но с большими премиями каждый квартал.

О прозрачности начислений зарплаты в их компаниях заявили 59,1% респондентов – они всегда знают, какую сумму в итоге получат в конце месяца. 23,9% рассказали, что также знают сколько получат, но лишь только формально – по итогам месяца она может отличаться. 17,1% признались, что понятия не имеют о том, сколько денег получат по итогам месяца.

С момента начала пандемии систему оплаты труда сменили треть российских компаний МСБ (33,1%). При этом большая часть опрошенных (66,9%) ответили, что на их предприятиях зарплату выплачивают по той же схеме, что и до пандемии.

Также сотрудники МСБ рассказали о бонусах к зарплате в их компаниях: 22,3% получают бесплатное обучение на курсах повышения квалификации, 11,3% – бесплатное питание в офисе, ровно столько же – бесплатные абонементы в спортзал, 7,2% – бесплатные языковые курсы, а 6,6% – купоны на скидки в магазинах, 23% при этом отметили, что их работодатели предоставляют другие бонусы. 46,5% признались, что не получают бонусы к зарплате.

Почти треть сотрудников отечественных компаний (32,7%) сталкивались с ситуацией, когда работодатель отказывался оплачивать проделанную работу. 7,9% рассказали о том, что подобные случаи с ними случались неоднократно, а 9,2% смогли разрешить эту проблему мирным путем. Половине опрошенных (50,2%) повезло больше - с ними подобных ситуаций, к счастью, не происходило.

62,5% опрошенных рассказали о том, что условия труда для них важнее уровня зарплаты, при этом для 37,5% сумма оплаты труда оказалась весомее.

«Страх сотрудников задать вопрос о повышении зарплаты понятен — неудобно. – прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан». – Кроме того, многие сотрудники, тем более в текущих реалиях бизнеса, крайне переживают за то, чтобы их не уволили. Тут проблема, как мне кажется, не столько в работниках, сколько в руководстве, которое и так прекрасно понимает всю ситуацию и при этом не стремится повышать уровень зарплаты своим подчиненным. Такие взгляды надо менять, если мы не хотим в итоге получить массовую утечку кадров к конкурентам и за рубеж».