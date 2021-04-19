Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой выше 200 тыс. рублей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала актуальные вакансии, размещенные в апреле, и выяснила, каким специалистам из Иркутской области предлагают наиболее высокие зарплаты.

В апреле этого года в Иркутской области работодателями было размещено больше ста предложений, в которых уровень предлагаемой зарплаты превышает 200 тысяч рублей. Большая часть дорогих вакансий адресована специалистам продаж (38%), но на высокий доход могут также рассчитывать геологи, химики, квалифицированный рабочий персонал, медики и строители.

Так, компания, специализирующаяся на добыче золота за рубежом, в связи с расширением штата и открытием нового направления, ищет механика ЗИФ, и предлагает зарплату от 240 тысяч рублей на руки. В задачи специалиста входит организация бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы техники и закрепленного автотранспорта. При этом компания-работодатель гарантирует оплату проезда до места работы и обратно, трехразовое питание, обеспечение спецодеждой и жильем.

Врачу-стоматологу в федеральной сети клиник обещают доход до 250 тысяч рублей, при этом заявляют, что обеспечат «меньше бюрократии, больше дела!», и объясняют, почему: «мы заполняем мало бумаг, мы много и качественно работаем».

Еще одна вахтовая вакансия с высокой зарплатой – заместитель главного геолога по эксплуатации, предполагающая руководство геологической службой рудника. Кандидату требуется опыт работы в геологических или горнодобывающих предприятиях в должности геолога не менее 5 лет.

У специалистов продаж обычно большой диапазон между минимальной и максимальной суммой заработка, которая зависит от результата, так в случае и со специалистом по прямым продажам коммерческой недвижимости: от 100 до 200 тысяч рублей. На эту работу приглашают специалистов с высшим образованием и такими личными качествами, как энергичность, целеустремлённость, общительность, ответственность, коммуникабельность, желание работать и развиваться.

Напомним, что среди крупнейших городов страны наибольший рост предлагаемых зарплат за «пандемийный» год показал Иркутск: среднее предложение в вакансиях, открытых в этом городе, в феврале 2021 года на 1 950 рублей превысило показатели февраля 2020 года и составило 48 260 рублей. На втором месте – Волгоград (+1 678 рублей), на третьем месте – Уфа (+1 540 рублей).

Также Иркутск оказался в тройке городов, которые показали наибольший рост зарплат в 2020 году относительно прошлого года (+3 101 рубль), в этот список также вошли Хабаровск и Санкт-Петербург.