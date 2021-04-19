Электричества хватит на всех

В Иркутском районе введена новая подстанция «Столбово». Её мощности в два раза превышают мощности города Шелехова. Это открывает огромные инвестиционные перспективы для развития новых производств в районе. Однако на торжественном открытии подстанции Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group, говорил не только об амбициозных планах, но и о том, что мешает вводить новые подстанции быстрее, а также призывал строить энергоэффективные дома и устанавливать «умные» счетчики, потому что иначе и новые мощности могут закончиться быстро.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group.

Фото: Андрей Фёдоров.

Почему сети работают на пределе

Минувшей зимой жители Иркутского района не раз оставались без электричества. Вопрос со строительством новых подстанций встал ребром, хоть и не был неожиданностью. Проблема назревала давно: территория активно застраивается, нагрузка на электрические сети растет ежегодно на 15%. Осложняют ситуацию плохая теплоизоляция домов и не 100% наличие «умных» счетчиков.

– Основная часть нагрузки – электрообогрев жилых домов, – рассказал Михаил Хардиков. – Большинство частных домов в Иркутском районе не соответствуют сибирскому климату: для того чтобы поддерживать комфортную температуру в сильные морозы, толщина внешних деревянных стен должна быть не менее 62 см. У нас же многие дома построены из бруса 10-18 см. Жители вынуждены обогревать помещения с помощью электричества. Мощности, которая выделяется домохозяйствам – 15 кВт – недостаточно для этих целей.

Фото: Андрей Фёдоров.

В Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), в ведении которой находится энергоснабжение Иркутского района, рассказали, что сейчас законодательство требует установки в домах интеллектуальных приборов учета (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ). Они, кроме прочего, позволяют автоматически прекращать подачу электроэнергии при превышении мощности. Однако пока такие счетчики установлены только в трети домов. Жители, у которых их еще нет, имеют возможность потреблять электроэнергию сверх договорной мощности и перегружать сети.

– По всем подстанциям в Иркутском районе прошедшей зимой фактически потребляемая мощность в среднем была на 50% выше, чем разрешенная по договорам технологического присоединения, – отметил Михаил Хардиков. – В ситуации, когда договорные обязательства потребителями не соблюдаются, оборудование вынуждено работать на пределе технических возможностей.

Минувшей зимой проблема обострилась настолько, что сети попросту не справились с нагрузкой. Энергетики были вынуждены ограничивать электроснабжение для поддержания работоспособности подстанций, это вызвало возмущение жителей, в сильные морозы оставшихся без света. Ситуация была достаточно критичной, тогда к решению проблемы подключился губернатор. На встрече с гражданами он пообещал, что к 1 мая будет введена в эксплуатацию новая подстанция, которая возьмет на себя часть нагрузки с существующих центров питания.

Однако новая подстанция вряд ли станет «панацеей от всех бед»: можно сколько угодно модернизировать оборудование, но без улучшения теплоизоляции жилья проблему не решить.

– Превышение мощности сверх нормативной оплачивается по более высокой стоимости, – напомнил Михаил Хардиков, – будущие собственники должны понимать это. Надо требовать энергоэффективные дома от застройщиков или заниматься улучшением теплоизоляции самостоятельно, чтобы не «обогревать улицу» – это неэффективно и рано или поздно ударит «по карману».

Фото: Андрей Фёдоров.

Мощность больше, чем в Шелехове

Обещанная подстанция «Столбово» была введена в эксплуатацию 7 апреля, на три недели раньше обещанного срока. Энергетики могли бы справиться с задачей еще быстрее – если бы не сложности с выделением земельного участка, которое заняло три года.

В строительство подстанции и отходящих ЛЭП компания ИЭСК инвестировала более 500 миллионов рублей. По словам Михаила Хардикова, на подстанции установлено самое современное оборудование и применены лучшие разработки в области оперативного управления. «Столбово» обеспечит электроэнергией более 9 000 жителей района, а также промышленные и социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения.

– Мощность подстанции – 80 МВА. Для сравнения: город Шелехов потребляет 43 МВА в зимний максимум нагрузки, – рассказал Михаил Хардиков. – «Столбово» позволит нам разгрузить подстанцию «Урик». На новый центр питания в текущем году мы планируем перевести не менее 20 МВт, это позволит частично решить проблему дефицита энергетических мощностей в зоне Усть-Куда–Урик–Грановщина–Хомутово и повысить качество передаваемой потребителям электрической энергии. Ощутимое улучшение с точки зрения энергоснабжения жители почувствуют уже в ближайшее время, и оно коснется не только тех, кто подключится к новой подстанции, но и тех, с чьих линий будет снята лишняя нагрузка.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group и Игорь Кобзев, Губернатор Иркутсокй области.

Фото: Андрей Фёдоров.Фото: Андрей Фёдоров.

Новые мощности привлекут инвесторов

Ввод в эксплуатацию крупной подстанции «Столбово» позволит не только равномерно перераспределить нагрузку и повысить надежность энергоснабжения существующих потребителей, но даст возможность присоединять новые жилые дома, а также развивать производство и сельское хозяйство.

– Иркутский район – очень привлекательная территория для инвесторов, – отметил Игорь Кобзев на пресс-конференции, посвященной открытию подстанции «Столбово». – Здесь можно заниматься не только индивидуальным жилищным строительством, на территории можно развивать тепличное хозяйство и вести другую деятельность, связанную с обеспечением продовольственной безопасности. Сельхознаправление очень важно для нас, мы видим заинтересованность инвесторов и будем привлекать их в том числе на федеральном уровне.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group и Игорь Кобзев, Губернатор Иркутсокй области.

Фото: Андрей Фёдоров.Фото: Андрей Фёдоров.

«Столбово» – это только начало

Подстанция «Столбово» – не первый объект, введенный энергетиками в Приангарье за последнее время. Олег Дерипаска, основатель компании En+ Group, еще несколько лет назад поставил задачу модернизации и развития электросетевого хозяйства Иркутской области, которая поспособствует улучшению социально-экономического климата. Совсем недавно в рамках этой стратегии произошло эпохальное событие – En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Модернизация электросетей в регионе будет продолжаться. Так, в Уриковском муниципальном образовании предусмотрен ввод дополнительных трансформаторных мощностей в объеме 178 МВА. Запланированные мероприятия предполагают рост мощности до 385 МВА, то есть на 86% в сравнении с текущей. Суммарные предусмотренные инвестиции составляют порядка 2 млрд рублей.

– К началу осенне-зимнего периода мощность с ПС «Столбово» будет выдаваться через линии 35 кВ «Столбово-Усть-Куда» и «Столбово-Садоводство» напряжением 10 кВ из-за технического состояния энергохозяйства, которое также подлежит модернизации, – рассказал Михаил Хардиков. – В дальнейшем, после окончания строительства подстанций 35 кВ, линии будут переведены на более высокое напряжение. Строительство подстанций ПС 35 кВ планируется начать в 2022 году, завершить в 2026 году.

Совпадут ли планы с реальностью? Да, если все: и правительство Иркутской области, и муниципалитеты, и застройщики, и электросетевые, ресурсоснабжающие организации, и сами граждане – включатся в этот процесс. По словам Михаила Хардикова, надежное электроснабжение Иркутского района требует усилий всех участников.

Справка:

Ввод в работу подстанции «Столбово» обеспечит энергоснабжение населенных пунктов Александровского тракта Иркутского района – Усть-Куды, Урика, Максимовщины, Столбова, Глазунова, СНТ «Тихий плес», «Коммунальщик», «Локомотив», «50 лет Победы», «Зеленое», «Раздолье 2», «Светофор», «Дионис», «Глория» и «Веселое».

Инвестиционная программа «Иркутской электросетевой компании» в Иркутском районе предусматривает три этапа:

1 этап:

– Строительство ПС 220 кВ в д. Столбова (завершено);

– Строительство высоковольтной линии ВЛ-35 кВ Столбова-Усть-Куда (завершено);

– Строительство высоковольтной линии ВЛ-35 кВ Столбова-Садоводство (в процессе);

ВЛ-35 кВ от ПС 220 кВ «Столбово» будут временно включены на напряжение 10 кВ, что позволит разгрузить ПС «Карлук», ПС «Грановщина», ПС «Урик»;

– Замена трансформаторов на ПС «Урик», ПС «Хомутово», ПС «Карлук» (завершена);

– Реконструкция ПС «Грановщина» с заменой существующих трансформаторов и установкой третьего (завершена);

– Полная реконструкция ПС «Оёк» с переводом на напряжение 110 кВ (произведена);

– Строительство распределительного пункта РП-10 кВ с кабельными линиями (КЛ) в д.Грановщина (запланировано на 2021 год).

2 этап:

Второй этап предусматривает строительство трех ПС 35/10 кВ: «Геологическая» в д. Усть-Куда, ПС «Садоводство» на 8 км. Александровского тракта, ПС «Поздняково» в районе д. Поздняково, строительство ВЛ 110 кВ Карлук-Горная, первый этап ПС 110 кВ Горная с временным включением на напряжение 10 кВ.

На сегодняшний день разработана проектная документация, получено оборудование для подстанций «Геологическая», «Садоводство» и «Поздняково», ВЛ 110 кВ Карлук-Горная. На завершающей стадии отвод земельных участков под ПС 35/10 кВ «Садоводство».

3 этап:

Третий этап предусматривает:

– Строительство ПС 35 кВ «Пирс» (осуществляется проектирование);

– Строительство ПС 110 кВ «Глазуново»;

– Строительство кольцевой ВЛД-35 от ПС «Геологическая» до ПС «Лыловщина» (осуществляется проектирование);

– Строительство ПС 35 кВ «Московщина»;

– Строительство распределительного пункта РП-10 кВ с КЛ.