За прошедшие сутки 150 иркутян заразились коронавирусом

Дневной прирост больных уже два месяца держится на уровне 160 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 19 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 150 человек. Общее число больных с начала пандемии – 64 797.

Выздоровели за день 34 человека, скончались – 7.