В галерее Виктора Бронштейна пройдет встреча с Саяной Хомоновой

Саяна художник-иллюстратор из Улан-Удэ, автором детских книг «Лето в деревне» и «Байкальский счет», сообщают в пресс-службе галереи.

«Художник-иллюстратор. Работа или хобби?» – на этот вопрос постарается ответить Саяна 22 апреля. На своем примере она расскажет, как стать успешным иллюстратором: с чего начать, как выражать идеи и искать свой стиль. Саяна поделится историей своего творческого пути – от рисования на коленке во время декретного отпуска до обретения полноценной профессии.

В корнере галереи сейчас можно увидеть экспозицию акварельных работ автора. В них – детские воспоминания Саяны о Байкале: причудливые деревья, яркое солнце, домик из камней, бесконечная гладь воды.

– Мне хотелось передать свои ощущения от первой встречи с озером. В первый раз я побывала на Байкале в 8 лет. Раньше мы редко ездили туда. Поэтому было чувство какой-то бесконечности, сказочности. Первые находки – камни, ветки, стекляшки – абсолютные сокровища, – вспоминает Саяна.

Открытые встречи с интересными людьми проходят каждый четверг в корнере галереи. 29 апреля состоится творческая встреча с детским писателем Анной Масленниковой.

Без возрастных ограничений. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.