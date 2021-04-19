В Иркутске растет популярность горных велосипедов

Весной в России традиционно начинается велосезон – некоторые россияне берут велосипеды напрокат, другие же предпочитают покупать велосипеды и обновлять свои старые модели.

Эксперты Авито провели исследование и выяснили, что спрос на велосипеды в России этой весной вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, а самым популярным видом стал горный велосипед. Жители Иркутска покупкой велосипедов интересовались на 35% активнее.

С наступлением настоящего весеннего тепла россияне возвращаются к велопрогулкам.

Кто-то покупает велосипед для того, чтобы поддерживать себя в форме, кто-то – для отдыха, а учитывая то, что на носу майские праздники, велосипед – отличный способ разнообразить свой отдых с друзьями и семьей. Но по мнению экспертов, у россиян могут возникнуть проблемы с покупкой – из-за повышенного спроса и простоя некоторых заводов-производителей в 2020 году, этой весной в торговых точках наблюдается дефицит импортных марок. По данным Авито спрос на велосипеды на площадке вырос на 19% по сравнению с весной прошлого года. В среднем велосипеды на сайте можно купить за 7 500 рублей, они стали дороже на 15% по сравнению с прошлым годом. В Иркутске этой весной спрос на велосипеды вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость транспортного средства в регионе составила 9 900 рублей, за год средняя цена не изменилась.

Самыми популярными на Авито этой весной оказались горные велосипеды, на которых можно легко преодолевать как обычные маршруты, так и бездорожье парковых и лесных зон – они заняли 41% от общего спроса в разделе. Спрос на горные велосипеды в этом году вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Купить их на Авито можно в среднем за 13 990 рублей, с прошлого года они подорожали на 12%. В Москве в этом году спрос на горные велосипеды подскочил на рекордные 83% по сравнению с прошлой весной. Петербуржцы тоже не отстают в “велогонке” – здесь интересоваться горными моделями стали на 68% чаще. В Иркутске на горные велосипеды пришлось 47% от общего спроса в регионе, за год такие модели стали на 39% востребованнее. Горные велосипеды на Авито в регионе продавали в среднем за 10 500 рублей, по стоимости прошлого года.

Вторыми по востребованности велосипедами в этом году стали велосипеды для детей. Доля детских велосипедов в общем спросе в разделе составила 31%, а интересоваться ими этой весной стали на 14% чаще, чем в прошлом году. Детский велосипед на Авито можно приобрести в среднем за 3 000 рублей, что на 20% дороже, чем весной прошлого года. Детские велосипеды в этом году вызвали на 49% больше интереса у москвичей, а в Санкт-Петербурге велосипеды своим детям хотят купить на 43% больше пользователей Авито в городе. В Иркутске доля детских велосипедов в общем спросе в категории составила 32%, интересоваться их покупкой жители региона стали на 44% чаще. Приобрести велосипед для ребенка на Авито можно в среднем за 2 800 рублей, годом ранее средняя стоимость была на 12% ниже.

Простые в эксплуатации дорожные модели заняли третье место в рейтинге самых популярных видов велосипедов.

Их доля в общем спросе составила 25%. В этом году они стали на 13% востребованнее, чем в прошлом году. Купить дорожный велосипед на Авито можно в среднем за 9 800 рублей, это на 15% дороже, чем в прошлом году. В Москве дорожными велосипедами в этой весной стали интересоваться на 50% активнее, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге спрос на них вырос на 20%. Доля дорожных моделей в общем спросе на велосипеды на Авито в Иркутске составила 14%, за год спрос вырос на 5%. Купить такой велосипед можно в среднем за 10 000 рублей, за прошедший год средняя цена сократилась на 3%.

Специализированные BMX пользуются популярностью у довольно узкого круга увлеченных людей, поэтому его доля в общем спросе в категории не такая большая, как у распространенных велосипедов – всего 4%.

При этом в 2021 году ими стали интересоваться на 17% реже, чем в прошлом году. BMX подорожали на 10%, на Авито в этом году их можно купить в среднем за 11 000 рублей. В Москве так же, как и в целом по России, интерес к BMX снижается, в этом году спрос на такие модели велосипедов упал на 4% по сравнению с прошлой весной. В Санкт-Петербурге падение интереса к BMX еще более заметно – они стали на 11% менее востребованными по сравнению с весной 2020 года. В Иркутске доля BMX составляет 6% от общего спроса на велосипеды в регионе, такие модели продают в среднем за 12 000 рублей, что на 20% выше средней стоимости прошлого года. Этой весной спрос на данный вид велосипедов вырос на 62% по сравнению с прошлым годом.