Новости

Авария произошла на очистных стоках «Водоканала» в Шелехове

Иловые массы попали в лес.

17 апреля 2021 года на МУП «Водоканал» произошла нештатная ситуация. Часть осадка, подготовленного к сушке, вышла за пределы предприятия. Осадок не представляет опасности для окружающей среды. В ближайшее время осадок будет убран на территорию предприятия для дальнейшей сушки. Ситуация находится под контролем.

– В целях определения возможного негативного воздействия загрязняющих веществ экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» г. Иркутск отбираются пробы почвы, – сообщают в Росприроднадзоре области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области
Президент России Владимир Путин за год увеличил свои доходы на 268 тысяч – до 9,9 млн рублей
10 самых богатых депутатов Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании