Авария произошла на очистных стоках «Водоканала» в Шелехове

Иловые массы попали в лес.

17 апреля 2021 года на МУП «Водоканал» произошла нештатная ситуация. Часть осадка, подготовленного к сушке, вышла за пределы предприятия. Осадок не представляет опасности для окружающей среды. В ближайшее время осадок будет убран на территорию предприятия для дальнейшей сушки. Ситуация находится под контролем.

– В целях определения возможного негативного воздействия загрязняющих веществ экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» г. Иркутск отбираются пробы почвы, – сообщают в Росприроднадзоре области.