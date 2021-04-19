Специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно устранили последствия отключений электроэнергии в Усолье-Сибирском

Электроэнергия отсутствовала в субботу и воскресенье 17 и 18 апреля, сообщают в пресс-службе ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

В субботу 17 апреля в 12:30 произошло отключение на одной из ячеек ГПП-1, центральной электроподстанции Усолья-Сибирского. Без электроэнергии остались 911 частных домов в старой части города, 2 КНС, два медучреждения, школа и детский сад.

В 18:30 все ремонтные работы были завершены и напряжение подали всем потребителям. Перерыв электроснабжения составил 6 часов. На устранение аварий были задействованы 3 бригады общей численностью 8 человек и 3 единицы техники.