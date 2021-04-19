Альфа-Банк присоединился к семейной льготной ипотеке

Альфа-Банк присоединился к государственной программе «Семейная ипотека». Теперь клиенты c детьми смогут получить ипотечный займ либо рефинансировать ипотеку другого банка по льготной ставе. Разницу с рыночной ставкой компенсирует государство. Оператор программы — ДОМ.РФ.

«Мы уверены, что банк — это не просто бизнес, любой крупный банк несет и важную социальную функцию. С помощью программы семейной ипотеки мы поможем приобрести собственное жилье многим семьям с детьми. Спрос на такие займы растет из года в год, льготные условия востребованы и выгодны для клиентов. Мы рады, что теперь такая ипотека стала доступна и для наших клиентов. Уже сейчас подать заявку на семейную ипотеку можно онлайн на нашем сайте, в мобильном приложении, либо через наших партнеров», — прокомментировал руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

«Семейная ипотека — одна из важнейших государственных льготных ипотечных программ. ДОМ.РФ как ее оператор устанавливает лимиты средств на выдачу кредитов, производит выплату возмещения кредиторам, осуществляет мониторинг выполнения программ. Мы поддерживаем расширение количества банков-партнеров. Уверены, что сотрудничество с Альфа-Банком будет способствовать развитию конкуренции на ипотечном рынке, позволит улучшить жилищные условия еще большему количеству семей с детьми», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

«Семейная ипотека» распространяется на граждан РФ с двумя и более детьми, где второй или последующий родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приемными детьми также могут участвовать в программе.