Альфа-Банк запустил быстрые кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий

Альфа-Банк стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest. Банк будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов маркетплейса Ozon. Они могут получить до 10 млн рублей по ставке от 11,45% годовых на срок до трех лет.

Заявку на кредит легко оформить прямо на платформе Ozon.Invest. Предварительное решение банка будет готово в течение нескольких минут. Для этого не нужны ни документы, ни залог, ни поручитель. Комиссий за выдачу и сопровождение кредита нет.

«Проект с Ozon — первый важный шаг Альфа-Банка к партнерству с крупными онлайн-платформами. Рост сектора онлайн-торговли создает возможности для всех его участников. Быстрый кредит Альфа-Банка позволит продавцам Ozon закупить новые товары, нарастить объемы продаж и опередить своих конкурентов. При этом банк получит новых лояльных клиентов малого бизнеса. А маркетплейс привлечет больше поставщиков и улучшит ассортимент товаров. В конечном счете, от этого выиграют и покупатели Ozon», — подчеркнул директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

«Предпринимательское сообщество Ozon постоянно растет. За 2020 год количество активных продавцов нашей площадки увеличилось в 4 раза. Ozon заинтересован в росте бизнеса наших селлеров, поэтому совместно с партнерами мы разрабатываем для них удобные финансовые продукты, позволяющие увеличивать ассортимент, поддерживать товарный запас и масштабировать бизнес. Мы уверены, что партнерство с одним из крупнейших банков России открывает новые возможности всем, кто только делает первые шаги в продажах на Ozon или уже является успешным продавцом», — рассказала вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян.

и формируют партнеры маркетплейса.