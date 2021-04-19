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Альфа-Банк начал выдавать семейную ипотеку под 4,69%

Альфа-Банк начал выдавать ипотечные кредиты с льготной ставкой для семей с детьми. Теперь клиенты c детьми смогут получить ипотечный займ либо рефинансировать ипотеку другого банка по ставке от 4,69%. Разницу с рыночной ставкой компенсирует государство.

Семейная ипотека распространяется на граждан РФ с двумя и более детьми, где второй или последующий родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приемными детьми также могут участвовать в программе.

Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма от 600 тыс. руб. до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для других регионов.

Узнать подробные условия и оставить заявку на семейную ипотеку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/family/.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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