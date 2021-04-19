Более половины россиян хотели бы открыть собственный бизнес

При этом 3% уже имеют собственный бизнес, а 46% не желают начинать предпринимательскую деятельность.

Сервис Работа.ру (входит в экосистему Сбера) и дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» провели партнерское исследование и выяснили, сколько жителей России хотели бы открыть собственный бизнес. В опросе приняли участие более 5000 респондентова из всех регионов страны.

Большинство жителей России (68%) хотели бы стать предпринимателями для улучшения своего финансового положения (множественный выбор). Также более половины опрошенных (52%) указали, что собственный бизнес поможет им построить уверенное будущее. Еще 44% респондентов хотели бы иметь больше свободы благодаря своему делу, а 43% желают создать что-то особенное.

31% участников исследования указали, что предпринимательство может помочь им чувствовать себя успешными. Каждый пятый опрошенный (21%) также считает, что собственный бизнес позволяет держать все под контролем.

Еще 11% жителей России рассказали, что свой бизнес позволит им чувствовать себя престижнее, а 9% хотели бы получить признание благодаря предпринимательской деятельности. В варианте «Другое» жители России чаще всего отмечали, что собственный бизнес позволит им стать независимыми, а также оградит от работы с плохими руководителями.

Защитить собственную компанию от различных рисков можно с помощью онлайн-конструктора «Сбереги бизнес» от «Сбербанк страхования». Владелец малого или микробизнеса может сам сформировать полис онлайн, включив в него только те объекты, которые особенно ценны для бизнеса – например, инженерное оборудование, движимое имущество, товарно-материальные ценности, гражданскую ответственность и т.д.

Собрать онлайн-конструктор «Сбереги бизнес» можно на сайте Сбера в разделе «Сбер бизнес» (оформление онлайн занимает не более 5 минут). Стоимость полиса рассчитывается индивидуально, максимальная страховая сумма по всем рискам в совокупности может достигать 28,5 млн руб., а по залогам до 100 млн. руб.

За 2020 год «Сбербанк страхование» заключила более 34 тыс. договоров по программе «Сбереги бизнес». В первом квартале 2021 года продукт был модернизирован – его стоимость снизилась на 20%, оформить возврат, внести изменения в договор или урегулировать убытки теперь можно онлайн через личный кабинет клиента в СберБизнес. У клиента есть возможность выбрать предложение по страхованию объектов, наиболее актуальных для отрасли, в которой он работает.