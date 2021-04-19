ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

Банк ПСБ создал национальный центр экспертизы по вопросам консалтинга, который сфокусируется на продуктах и услугах по различным направлениям, включая стратегический, операционный и инвестиционный консалтинг. Об этом заявил вице-президент – директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме-2021 в рамках сессии «Трансформация ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического предпринимательства в России». Спикерами мероприятия также стали представители государственных ведомств и институтов России, российского и зарубежного бизнес-сообществ, топ-менеджеры банков и другие.

Группа ПСБ планирует предлагать клиентам не только финансирование, но и комплексную экспертизу в части разработки стратегии и организационных изменений, оптимизации бизнес-процессов, коммерческий due diligence, а также услуги консультирования в вопросах слияний и поглощений, управления проектами и привлечения финансирования. В будущем перечень услуг планируется расширять.

"В современных высококонкурентных условиях банкам просто необходимо наряду с привычным для них финансированием предоставлять клиенту полный цикл продуктов и услуг, закрывая максимум его потребностей для экономии сил и времени клиента. Созданный ПСБ центр экспертизы по вопросам управленческого консалтинга станет "единым окном" для решения задач и повышения удобства не только клиентов банка, но и игроков с рынка из всех сегментов бизнеса: малого и среднего и корпоративного, включая компании сектора ОПК", - отметил Алексей Назаров.