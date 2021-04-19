Платежи в бюджет по QR: Райффайзенбанк обновил функционал мобильного приложения для предпринимателей

Клиенты Райффайзенбанка могут быстро перечислять платежи в бюджет в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.
Предпринимателю будут доступны три способа совершить платеж — ввести реквизиты, отсканировать
«Рутинные операции должны занимать у предпринимателя как можно меньше времени, и с новыми возможностями мобильного банка клиенты смогут совершать платежи в бюджет быстро и максимально удобным способом, — отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн, — Мы стремимся дать клиентам доступ ко всем финансовым сервисам быстро и онлайн».
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.