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Платежи в бюджет по QR: Райффайзенбанк обновил функционал мобильного приложения для предпринимателей

Клиенты Райффайзенбанка могут быстро перечислять платежи в бюджет в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

Предпринимателю будут доступны три способа совершить платеж — ввести реквизиты, отсканировать QR-код или сфотографировать квитанцию. Приложение распознает любой документ с QR-кодом, и перечисление платежей в бюджет займет всего несколько минут.

«Рутинные операции должны занимать у предпринимателя как можно меньше времени, и с новыми возможностями мобильного банка клиенты смогут совершать платежи в бюджет быстро и максимально удобным способом, — отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн, — Мы стремимся дать клиентам доступ ко всем финансовым сервисам быстро и онлайн».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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