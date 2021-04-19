С 22 марта по 29 апреля в Иркутской области проходит региональный детский экологический марафон

Организатором мероприятия, направленного на развитие экокультуры и воспитание эко-привычек у подрастающего поколения, выступила редакция детского журнала «Сибирячок», сообщают в пресс-службе Сбера.

По условиям экомарафона, участники – дети Иркутской области в возрасте от 5 до 12 лет, объединяются в команды и в течение месяца проводят экологические мероприятия (субботники по уборке территорий, изготовление кормушек для птиц, сбор макулатуры и т.д.), формируют видео и фотоотчет своих акций, рассказывают про активности в соцсетях, становясь проводниками экологически важных идей. Все проекты оценивает компетентное жюри от редакции детского журнала «Сибирячок», итоги экомарафона будут подведены 30 апреля.

Особая награда – детская энциклопедия «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Водный мир». Книга издана при поддержке Байкальского банка Сбербанка в марте 2021 года тиражом 1000 экземпляров.

– Сбербанк активно работает в части реализации стратегии ESG, которая направлена на формирование в обществе ответственного отношения к окружающей среде. Важно воспитывать в детях бережное отношение к природе, любовь к малой Родине, интерес к истории территории своего проживания. Энциклопедия «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Водный мир» помогает в решении этой задачи. Мы являемся партнерами редакции детского журнала, поддержали идею издания познавательной детской книги, и, конечно, рады тому, что уникальная по своему содержанию энциклопедия попадет к активным и увлеченным экологией детям, – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.