Иркутская область вошла в десятку лучших регионов России по уровню жизни

Москва заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году, сообщают Известия.

Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение «минимальной стоимостью жизни»), а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. При этом у Москвы нет первых мест ни по одному из них.

Лучшие показатели столицы — два вторых места в «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета» и «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС». При этом эксперты ФоРГО поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую — по отношению заработка к стоимости потребкорзины и на 64-ю — по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию.

Второе место в рейтинге заняла Тюменская область. У этого региона лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость — вторая и третья позиции соответственно. Как и у столицы, самым низким показателем этого субъекта стала динамика ВРП — 53-е место.

Ленинградская область заняла третью позицию благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС, заняв по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Меньше всего Ленобласти «повезло» тоже с динамикой регионального продукта — по этому критерию авторы рейтинга поставили ее на 63-е место.

Также в топ-10 попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Во второй десятке оказались Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.

Замыкают рейтинг регионов-лидеров Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

Стоит отметить, что по уровню зарплаты по итогам прошлого года на первом месте оказалась Магаданская область. Следом за ней в рейтинге идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По показателю «минимальной стоимости жизни» лидером также стала Магаданская область. После нее в рейтинге расположились те же регионы, но уже в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.