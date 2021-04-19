Московская биржа сделала доступной покупку валюты от одного доллара или евро

С 26 апреля 2021 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент. В настоящее время на валютном рынке один лот составляет одну тысячу долларов США или евро.

Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей.

Андрей Скабелин, директор департамента валютного рынка Московской биржи:

«На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей. Сделки на сумму от одного доллара расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС. Мелкие лоты дополнят линейку режимов торгов на валютном рынке, теперь для каждой категории клиента у нас будет полный набор сервисов и продуктов, начиная с крупноблочной торговли для банков, корпораций и брокеров и заканчивая сделками небольшими лотами для частных инвесторов».