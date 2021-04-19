Количество выданных ипотечных кредитов в начале года квартале выросло на 22%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в I кв. 2021 года 390 тысяч ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем в I кв. прошлого года. В частности, в марте россияне получили 161 тысячу кредитов – на 26% больше, чем в марте 2020 года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных за I кв. 2021 г. ипотечных кредитов, наименьший рост был отмечен в:

Санкт-Петербурге (+3%),

Ленинградской обл. (+10%),

Нижегородской (+12%),

Московской обл. (+12%) и

Татарстане (+15%).

Наибольший рост – в:

Оренбургской обл. (+32%),

Алтайском крае (+33%),

Кемеровской обл. (+33%),

Удмуртской республике (+39%),

Тюменской обл. (+42%),

Москва (+20%).

– Темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале замедлились по сравнению со второй половиной прошлого года, когда они превышали 50%. В основном это связано с тем, что россияне досрочно реализовали спрос на ипотечные кредиты, а также с ростом цен на недвижимость. При этом благодаря низким ставкам и еще действующей программе льготной ипотеки выдачи продолжают быть высокими, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.