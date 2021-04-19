En+ Group внедряет предиктивную диагностику на ГЭС

Компания сообщает об установке опытного образца автоматизированной системы предиктивной диагностики (АСПД) на гидроагрегате №9 Братской ГЭС.

Проект установки АСПД является частью стратегии En+ Group по внедрению инструментов цифровизации на энергетических объектах компании, которая была определена ещё основателем компании Олегом Дерипаской. Современные технологии предиктивной диагностики позволяют спроектировать модель работы оборудования, а затем использовать в режиме реального времени полученные данные для раннего прогнозирования отказов оборудования. Для установки пилотного образца АСПД был выбран гидроагрегат №9 Братской ГЭС.

Автоматизированная система была создана специалистами Инженерно-технологического центра РУСАЛ. Для ее разработки им пришлось решить комплекс инженерных задач на Братской ГЭС: доработать системы сбора, передачи и хранения данных, подключить устройства контроля и диагностики, создать модели работы оборудования, разработать алгоритмы анализа данных и прогнозирования, задать пороговые значения параметров и правила реагирования, разработать отчеты и панели отображения данных.

Опытный образец будет автоматически оценивать характер изменения параметров оборудования и сравнивать их с историческими данными, соответствующими нормальным режимам работы. В общей сложности отслеживается порядка 225 параметров, поступающих с различных датчиков, размещенных на данном и смежном с ним оборудовании. Система предиктивной аналитики должна обнаруживать нехарактерные изменения в параметрах, подавать сигналы о несоответствии нормативам и выдавать рекомендации персоналу станции по работе оборудования.

Сейчас специалисты готовят оборудование к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию. Стоимость реализации проекта на гидроагрегате №9 Братской ГЭС составляет 26,6 млн руб.

– Новая система призвана исключить аварийные отказы, а также позволит управлять рисками и потерями производства за счет расширения горизонта планирования при принятии решений. Качественное и своевременное планирование ремонтных работ повысит готовность оборудования за счет сокращения времени ремонта. В будущем мы планируем распространение положительного опыта не только на оставшиеся гидроагрегаты Братской ГЭС, но и на другие ГЭС компании, – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.