Утопающего пятилетнего мальчика спасли пожарные в Усть-Куте

Сотрудников подразделения представят к награде, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

19 апреля всё пожарное отделение находилось на рабочем месте, в помещении части, которая расположена прямо на берегу реки Лены. В своём кабинете работал и Андрей Марков, заместитель начальника пожарной части.

«Вдруг я услышал, как снаружи кричит и плачет ребёнок, – рассказывает Андрей Степанович Марков. – Конечно, выскочил сразу на улицу и увидел у реки мальчика лет шести. Он бегал по берегу и громко кричал, звал на помощь, а в реке, примерно метрах в семи от берега, в открытой полынье барахтался другой ребёнок. Я понял, что добраться по тонкому льду до него невозможно и побежал к своим бойцам».

Трое пожарных Виктор Киржанов, Виктор Гордеев и Алексей Наумов вместе с командиром отделения Романом Буньковым, вооружившись пожарными инструментами, за несколько секунд добежали до берега. Один из пожарных, Виктор Киржанов, с помощью лестницы дополз до полыньи, однако ребёнка течением уже затянуло под лёд. Подо льдом была видна только его жёлтая курточка. Тогда Киржанов прорубил топором лёд и, выхватив ребёнка из воды, вытащил его на поверхность. Товарищи-пожарные, которые были на подстраховке, приняли на руки мальчика, который не подавал признаков жизни. Сняв верхнюю мокрую одежду с ребёнка, они приложили все усилия, чтобы реанимировать его. Благодаря их грамотным действиям, мальчик задышал, открыл глаза и заплакал.

«Мы занесли его к себе в часть, укутали в боёвку и покрывала, вызвали скорую помощь, - говорит Андрей Марков. – Мальчик получил переохлаждение, но жизни его уже ничто не угрожает. Пока ждали врачей, он рассказал, что ему пять лет, а на лёд реки он вышел из любопытства».