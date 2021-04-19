Строительство транспортных развязок в Иркутске будет основано на электронной транспортной модели

Это позволит проанализировать нужность и эффективность работы каждого такого объекта, стоимость которого обычно составляет несколько миллиардов рублей. Об этом глава региона заявил на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Иркутска.

Он рекомендовал администрации и думе города разработать электронную транспортную модель, которая будет включать движение потоков автомобилей по существующим улицам, их интенсивность, возможности объездов, а также позволит рассчитывать различные варианты развития транспортной инфраструктуры.

Глава региона предложил администрации и думе Иркутска создать в городе сеть парковок, так как оставленные автомобили нередко занимают целые полосы движения, способствуя образованию заторов. Также необходимо учесть цели автомобилистов. Многие едут в центр города, так как там сконцентрированы прогулочные зоны, парки, спортивные объекты. Игорь Кобзев призвал создать такие объекты в каждом районе Иркутска.