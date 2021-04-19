Иркутская область представила в Минсельхоз 24 проекта комплексного развития сельских территорий

Отбор проектов федеральное ведомство проводит в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». На основе итогов конкурсного отбора будет сформирован перечень проектов для реализации в период с 2022 по 2024 годы, которые получат субсидию из федерального бюджета. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Представленные проекты направлены на строительство и капитальный ремонт объектов образования, культуры, создание объектов инженерной инфраструктуры, организацию освещения.

– Программа комплексного развития сельских территорий – серьёзное подспорье для регионов. Она позволяет решать вопросы повышения качества жизни в сельской местности, снижая нагрузку на местные бюджеты за счёт федерального финансирования. Поэтому я поручил министерству сельского хозяйства Иркутской области вести активную работу с муниципальными образованиями Приангарья по подготовке и оформлению документации для участия в мероприятиях программы, – отметил Игорь Кобзев.



От Иркутской области в конкурсе Минсельхоза участвуют 24 проекта от шести сельских агломераций (городов Свирск, Алзамай, Бирюсинск, Бодайбо, Киренск, Вихоревка) и 13 от районов Иркутской области (Заларинского, Иркутского, Нижнеудинского, Куйтунского, Тайшетского, Киренского, Казачинско-Ленского, Братского, Осинского, Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Нукутского районов).