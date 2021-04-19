В Иркутске пройдет первый гастрономический фестиваль «Сытый Бабр»

В областном центре в рамках празднования 360-летия города состоится первый гастрономический фестиваль иркутской кухни «Сытый Бабр». Об этом рассказали сообщает пресс-служба мэрии.

– Это совершенно новое знаковое событие для жителей и гостей нашего города. Во всем мире гастрономические фестивали собирают тысячи зрителей и участников, – отметила советник мэра города Инга Корочкина. – Кроме того, проведение подобных мероприятий имеет большое значение для профессионального сообщества рестораторов. Нам важно поддержать местных участников ресторанного бизнеса. В этом году мы хотим заложить фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться масштабный гастрономический фестиваль «Сытый Бабр».

Фестиваль пройдет в несколько этапов. На первом будут собраны рецепты иркутской кухни из местных продуктов от местных жителей. На втором лучшие рецепты блюд будут распределены между ресторанами – участниками. Каждое заведение подготовит видеоролик с приготовлением конкурсного блюда. В течение месяца любители гастрономии смогут попробовать блюда из местных продуктов, созданные шеф-поварами ресторанов-участников фестиваля. Иркутяне и гости города отдадут свой голос за понравившееся блюдо в интернет-голосовании. Новые блюда введут в меню ресторанов, они станут визитной карточкой для тех, кто хочет попробовать «местную кухню». По завершении фестиваля в Иркутске создадут карту гастрономического маршрута.