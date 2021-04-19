В Иркутске площади отжигов сухой травы увеличены в 3,5 раза

На территории Иркутска в три с половиной раза увеличены площади контролируемых отжигов сухой растительности по сравнению с 2020 годом. Об этом мэру города Руслану Болотову доложил директор МКУ города Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий. Ранее глава города дал поручение увеличить объем контролируемых отжигов для предотвращения возникновения стихийных палов и пожаров.

– Отделом обеспечения безопасности и защиты населения администрации города было проведено комплексное обследование всех городских территорий. Список новых площадок для отжигов был согласован управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области, – доложил Алексей Зяблицкий. – Контролируемые отжиги сухой травы выполняют специалисты МКУ «Безопасный город» совместно с сотрудниками ОНД и первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области при содействии специалистов по управлению городскими округами под контролем отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации. Если в 2020 году на текущий период были проведены отжиги на площади в 34 гектара, то в этом году уже отработано более 115 гектаров. Данная работа продолжится и на этой неделе, вплоть до введения на территории города особого противопожарного режима.

Отжиги проходят во всех районах города, чтобы не допустить стихийного возгорания сухой травы и возникновения пожара.