МФО прокредитовали малый и средний бизнес Приангарья на 1 млрд рублей

В 2020 году малые и средние предприятия Иркутской области в микрофинансовых организациях региона получили более 650 займов. Общий объем займов превысил 1 млрд рублей. Средняя сумма займа — около 1,6 млн рублей.

Большинство договоров были оформлены в фондах предпринимательского финансирования. По их информации, чаще всего заемные деньги по льготным программам получали компании, работающие в сферах туризма, производства и сельском хозяйстве. Наибольшее количество займов выдано в Иркутске, Ангарске и Тулуне.

«Займы в МФО для бизнеса — в первую очередь, возможность быстро получить деньги на развитие собственного дела. Некоммерческие микрофинансовые организации предлагают льготные условия, которые в некоторых случаях могут оказаться более выгодными, чем, например, кредит в банке. Эти деньги можно потратить на покупку помещения, оборудования, расходных материалов или сырья для производства, другие нужды», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

На 1 января 2021 года в регионе действовали 50 микрофинансовых организаций. 18 из них — некоммерческие МФО, которые специализируются на выдаче займов юридическим лицам и предпринимателям.