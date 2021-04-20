РУСАЛ запускает новый бренд алюминиево-скандиевых решений ScAlution

Компания объявляет о запуске бренда алюминиево-скандиевой продукции – ScАlution.

Компания будет выпускать под новым брендом весь ассортимент алюминиево-скандиевой продукции, включая лигатуру, слябы, биллеты, а также проволоку и порошки для аддитивных технологий. Для этих целей РУСАЛ разработал и запатентовал экономно-легированные алюминиево-скандиевые сплавы следующих марок: AA 5081 с содержанием до 0,10% скандия для аэрокосмической промышленности; AA 5181 с содержанием скандия до 0,03% скандия для транспортного машиностроения, в том числе судостроения; порошок RS 553 для аддитивных технологий.

Благодаря высоким технологическим и физико-механическим характеристикам сплавы ScAlution способствуют снижению веса транспорта, расходу топлива и объемов выбросов в атмосферу. Данные сплавы востребованы во всех алюмопотребляющих отраслях.

«Инженерам РУСАЛа удалось разработать абсолютно новый научный и промышленный подход в разработке экономно-легированных алюминиево-скандиевых сплавов, технологии их литья и термомеханической обработки. В итоге сплавы ScAlution на 40-50% обладают более высокими механическими характеристиками по сравнению со сплавами без скандия, – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн. – Применение ScAlution отвечает актуальным вызовам для мировой промышленности. Так, применение наших сплавов позволяют доставить на орбиту на 300 кг больше полезного груза, морскому судну до 20% снизить вес конструкции».

До настоящего времени алюминиево-скандиевые сплавы применялись только в аэрокосмической отрасли и спортивной индустрии. Три основных фактора сдерживали их широкое применение: высокая концентрация скандия – до 0,25 %, значительная стоимость оксида скандия – до 2 000 долл. США за килограмм и отсутствие крупного и надежного производителя оксида скандия. РУСАЛ впервые в мире создал замкнутую цепочку производства – от производства оксида скандия до выпуска готовой продукции.

Благодаря комплексному подходу РУСАЛом была решена проблема стоимости и обеспечения рынка алюминиево-скандиевыми материалами. По оценкам компаний из транспортной и аэрокосмической отраслей, к 2035 году объем потребления экономно-легированных алюминиево-скандиевых сплавов может составить до 300 000 тонн в год.

ScAlution – составной термин, образованный из трех слов: scandium (скандий), aluminium (алюминий) и solution (решение).