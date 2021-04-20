За 2020 год число сельхозкооперативов в Иркутской области увеличилось на 8%

Это 9,2 тыс. человек, сообщает Иркутскстат.

В основном, это граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (95%), а также фермерские хозяйства (4%) и юридические лица (1%).

За год отгружено товаров собственного производства на сумму 1,4 млрд рублей (102% к 2019г.), из них 1,1 млрд рублей (78% от общего объема) приходится на перерабатывающие кооперативы.

Снабженческо-сбытовые кооперативы активнее всего закупают продукцию животноводства: молока было закуплено 28,6 тыс. тонн (96% к 2019 г.), мяса – 2,3 тыс. тонн (135%). Из продукции растениеводства большим спросом пользуется зерно, которого поступило для реализации 3,5 тыс. тонн, и картофель – 1,6 тыс. тонн.

Сельхозкооперация позволяет мелким фермерам и хозяйствам населения повысить свою конкурентоспособность на аграрном рынке. Для этих целей в рамках государственной программы Иркутской области предоставляются гранты в виде субсидий на развитие материально-технической базы кооперативов (создание и модернизация производственных мощностей, приобретение оборудования, транспорта, оснащение лабораторий).