Новости

За 2020 год число сельхозкооперативов в Иркутской области увеличилось на 8%

Это 9,2 тыс. человек, сообщает Иркутскстат.

В основном, это граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (95%), а также фермерские хозяйства (4%) и юридические лица (1%). 

За год отгружено товаров собственного производства на сумму 1,4 млрд рублей (102% к 2019г.), из них 1,1 млрд рублей (78% от общего объема) приходится на перерабатывающие кооперативы.  

Снабженческо-сбытовые кооперативы активнее всего закупают продукцию животноводства: молока было закуплено 28,6 тыс. тонн (96% к 2019 г.), мяса – 2,3 тыс. тонн (135%). Из продукции растениеводства большим спросом пользуется зерно, которого поступило для реализации 3,5 тыс. тонни картофель – 1,6 тыс. тонн. 

Сельхозкооперация позволяет мелким фермерам и хозяйствам населения повысить свою конкурентоспособность на аграрном рынке. Для этих целей в рамках государственной программы Иркутской области предоставляются гранты в виде субсидий на развитие материально-технической базы кооперативов (создание и модернизация производственных мощностей, приобретение оборудования, транспорта, оснащение лабораторий).  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области
Президент России Владимир Путин за год увеличил свои доходы на 268 тысяч – до 9,9 млн рублей
10 самых богатых депутатов Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании