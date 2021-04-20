В Иркутской области 36 дольщиков остались без квартир

ООО «Северный» задолжал иркутянам 67 млн рублей, сообщают в прокуратуре.

Причиной стала растрата бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Северный».

По версии следствия, с ноября 2014 года по июль 2018 года обвиняемый заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на улице Радищева города Иркутска.

Взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленник не выполнил, полученные денежные средства растратил на иные нужды. До настоящего времени жилой дом не построен.

В результате 36 дольщикам причинен ущерб на общую сумму свыше 67 млн рублей.