Названы самые раздражающие слова и выражения в деловом общении

Опрос проходил среди сибирских компаний.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Сибири, и выяснила, какие слова и выражения больше всего их раздражают в деловых коммуникациях.

Оказалось, что больше всего жителей региона бесят произносимые коллегами слова «человечек» (47%), «отфидбечить» (45%), «засинкаться» (43%), «крайний» (в значении последний, 38%) и «менеджерить» (29%).

В список раздражающих попали также такие словечки из делового сленга, как «вкусный (если речь не о еде — вкусный дизайн, вкусная картинка и др.)», «апрувить/заапрувить», «челендж/челенджить», «импрувмент», «зафиналить», «скрам», «асап» (как можно быстрее), «чекнуть», «эджайл», «токсичный/токс», «ресерч», «боли» (клиентов), «проактивно».

Среди самых раздражающих фраз лидируют «припарковать вопрос/тему» (36%), «референсы в аттаче» (34%), «я вас услышал» (33%), «я на колле» и «голосом поговорить» (по 31%).

В первой десятке выражений, которые нервируют коллег, оказались «все так делают», «у нас есть консерн», «от слова «совсем»», «ретроградный меркурий» (как объяснение рабочих проблем), «с уважением к вам и вашему бизнесу!».

ИТ-специалистов чаще всего выводят из себя кальки с английских слов «отфитбечить» (44%), «импрувмент» (27%), «асап» (25%) и «менеджерить» (21%) и выражения «я на колле» (36%), «у нас есть консерн» (29%).

А топ-менеджеров раздражает использование сленгового слова «засинкаться» (50%), «человечек» (45%), «апрувить» (37%) и выражения «референсы в аттаче» (46%), «я вас услышал» (41%).