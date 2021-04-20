Отряд ДНД «Металлург» вновь патрулирует улицы Братска

В 2020 году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, металлурги не участвовали в городских рейдах, сообщают в пресс-службе Русала.

Основной задачей корпоративных дружинников стал контроль за выполнением противоэпидемических мер на промплощадке завода. В частности, разъяснительная работа среди сотрудников о важности соблюдения социальной дистанции и ношения масок, что не позволило допустить массового заболевания персонала БрАЗа коронавирусной инфекцией.

– Сотрудники добровольной дружины вместе с сотрудниками полиции будут находиться на улицах нашего города, обеспечивать порядок и безопасность братчан в скверах, парках, на дворовых и спортивных площадках, пресекать хулиганство, распитие алкоголя и курение в общественных местах, а также помогать при проведении крупных общегородских мероприятий, – комментирует Олег Духовников, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Братское».

В составе каждого патруля два представителя ДНД и два стража порядка. Общая цель – не допустить нарушения закона. На первом месте борьба с уличным пьянством и наркоманией.

– У каждого человека есть семьи, дети. Неприятно смотреть, когда на детской площадке кто-то выпивает или еще что-то делает. Мы с сотрудниками полиции ходим и предотвращаем это всё дело на корню, чтобы нашим детям было гулять спокойно и безопасно. В душе, наверное, многие патриоты, и готовы трудиться во благо своей страны и родины, – делится Андрей Ознобихин, сотрудник БрАЗа, участник ДНД «Металлург».

Корпоративная народная дружина РУСАЛа была создана в 2015 году по личной инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. С тех пор при содействии добровольцев-металлургов в Братске выявлено около 3 тысяч правонарушений. За гражданскую сознательность и содействие силовым ведомствам членов отряда не раз отмечали благодарственными письмами мэра и городского УВД.

– Братчане относятся к ДНД с уважением и, надеюсь, лишний раз задумываются о дисциплине. Но далеко не все рейды проходят спокойно. В 2019 году сотрудниками полиции в районе автостанции был задержан человек, который находился в розыске, это происходило при участии членов ДНД «Металлург», – рассказывает Николай Очкас, командир отряда добровольной народной дружины «Металлург», депутат Думы Братска.

Помимо Братска, добровольные народные дружины созданы также на Красноярском, Саяногорском алюминиевых заводах и Ачинском глиноземном комбинате. Наряду с мужчинами-металлургами в рейдах активно участвуют и женщины-сотрудницы предприятий.