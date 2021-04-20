В Иркутской области дорожник отправил мошенникам почти полтора миллиона кредитных средств

Мужчина поверил «сотрудникам безопасности» и, выполнив все их требования, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Как установили сыщики, злоумышленники позвонили ему в утреннее время. Рассказав абоненту о том, что с его счетами происходит необычная активность, они попросили назвать «роботу» коды из банковских сообщений.

Получив желаемое, собеседники заявили о том, что кто-то из банковских работников якобы умышленно допустил утечку информации, подключил к его счетам сторонний номер телефона и оформил кредит.

Чтобы пресечь выдуманное мошенничество и вычислить недобросовестного банкира, аферисты предложили мужчине оформить «зеркальный» кредит на максимально возможную сумму и перевести деньги на указанный «безопасный» счет. При этом требовалось сохранять конфиденциальность, никому из реальных банковских работников не рассказывать о происходящем и внимательно следить за их поведением. Считая, что спасает свои деньги, и помогает в проведении расследования, мужчина оформил кредит и перечислил лжебанкирам более 900 тысяч рублей.

Узнав, что у иркутянина есть карта другого банка, мошенники уговорили его повторить процедуру во второй финансовой организации.

Выполнив все требования, дорожный работник через банкомат перевел мошенникам деньги займов и лишился средств со своих кредитных карт, суммарно потеряв свыше 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что злоумышленники звонили заявителю с 11 номеров телефонов, зарегистрированных в Москве, Самаре, Владимире, Томске, Твери, а также в Камчатском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия.