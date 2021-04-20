Сильный снег ожидается в Прибайкалье 21 апреля

Непогода затронет Иркутский, Шелеховский и Слюдянский район.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском районах местами ожидается сильный снег. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

– Помните, из-за выпадения снега, гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднением движения автотранспорта. По возможности, откажитесь от использования личного транспорта и поездок на дальние расстояния, – предупреждают в МЧС.