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Сильный снег ожидается в Прибайкалье 21 апреля

Непогода затронет Иркутский, Шелеховский и Слюдянский район.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском районах местами ожидается сильный снег. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

– Помните, из-за выпадения снега, гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднением движения автотранспорта. По возможности, откажитесь от использования личного транспорта и поездок на дальние расстояния, – предупреждают в МЧС.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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