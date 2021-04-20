Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк выпускает «Детскую карту»

Банковская карта выпускается на платежной системе МИР детям от 7 до 14 лет.

В рамках тарифного плана предусмотрены следующие привилегии:

  • Полностью бесплатное обслуживание карты;
  • Кешбэк 5% в категории «Счастливое детство»;
  • Бесплатное снятие в любом банкомате;
  • Возможность пополнения карты родителями в любое время и на любую сумму;
  • Ежедневные и ежемесячные лимиты снятия, которые помогут детям научиться планировать и контролировать свои расходы.

Детская дебетовая карта привязана к счёту родителя, но оформляется на имя ребенка.

«Во время совещаний с региональными министерствами социальной защиты населения мы увидели потребность в использовании льгот на детей и отсутствие современных инструментов для их выплат. Большинство людей, имеющих права на льготы, ими не пользуются. Наша «Детская карта» МИР дает возможность родителям получать, а ребенку использовать социальные выплаты, кешбэк 5% на любимые увлечения, походы в кино и кафе, а также экономить на проезде в общественном транспорте», - рассказал директор департамента карточных продуктов и лояльности Станислав Феоктистов. Детская карта – это удобный платежный инструмент, который поможет научить ребёнка планировать расходы и разумно обращаться с деньгами. Также в игровой форме они могут осваивать правила рационального использования средств и повышать финансовую грамотность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Названы жены депутатов Госдумы от Приангарья с наибольшим количеством денег и имущества
Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области
Президент России Владимир Путин за год увеличил свои доходы на 268 тысяч – до 9,9 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании