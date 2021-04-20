Азиатско-Тихоокеанский банк выпускает «Детскую карту»

Банковская карта выпускается на платежной системе МИР детям от 7 до 14 лет.

В рамках тарифного плана предусмотрены следующие привилегии:

Полностью бесплатное обслуживание карты;

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Бесплатное снятие в любом банкомате;

Возможность пополнения карты родителями в любое время и на любую сумму;

Ежедневные и ежемесячные лимиты снятия, которые помогут детям научиться планировать и контролировать свои расходы.

Детская дебетовая карта привязана к счёту родителя, но оформляется на имя ребенка.

«Во время совещаний с региональными министерствами социальной защиты населения мы увидели потребность в использовании льгот на детей и отсутствие современных инструментов для их выплат. Большинство людей, имеющих права на льготы, ими не пользуются. Наша «Детская карта» МИР дает возможность родителям получать, а ребенку использовать социальные выплаты, кешбэк 5% на любимые увлечения, походы в кино и кафе, а также экономить на проезде в общественном транспорте», - рассказал директор департамента карточных продуктов и лояльности Станислав Феоктистов. Детская карта – это удобный платежный инструмент, который поможет научить ребёнка планировать расходы и разумно обращаться с деньгами. Также в игровой форме они могут осваивать правила рационального использования средств и повышать финансовую грамотность.