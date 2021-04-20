Альфа-Банк начал выдавать экспресс-гарантии по паспорту

Альфа-Банк существенно упростил оформление экспресс-гарантий для малого и среднего бизнеса. Теперь гарантию на сумму до 1 миллиона рублей можно получить по одному документу — паспорту директора компании.

Банковская гарантия — способ обеспечить выполнение обязательств по контракту. Он особенно актуален для исполнителей госзаказа.

Оформить гарантию в Альфа-Банке максимально просто и удобно. Для этого не нужно приходить в отделение или открывать расчетный счет. Не требуются ни залог, ни поручитель. Подать заявку на получение гарантии можно в онлайне. Банк выносит решение за 10-15 минут.

"Под капотом этого процесса — высокотехнологичная система скоринга Альфа-Банка. Она позволяет банку самому получить информацию для принятия решения. При сумме до 1 млн рублей от клиента нужен только паспорт, гарантия выдается в день обращения. Также Альфа-Банк выдает более крупные экспресс-гарантии с лимитом на клиентам до 150 млн по минимальному набору документов", — прокомментировал руководитель дирекции гарантийного бизнеса Альфа-Банка Александр Попов.