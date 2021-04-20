«Метр квадратный»: В Санкт-Петербурге прошла первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) и Агентство недвижимости «КВС» провели первую на рынке Санкт-Петербурга онлайн-сделку со вторичной недвижимостью. Покупатель и продавец двухкомнатной квартиры на улице Типанова прошли все ее этапы в дистанционном формате, не выходя из дома.

Провести сделку в режиме онлайн позволили современные и безопасные сервисы экосистемы недвижимости «Метр квадратный»: подготовка договора купли-продажи, «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты». Специалисты Агентства недвижимости «КВС» разместили на партнёрском портале M2.ru все необходимые документы. После этого в системе был сформирован договор, который клиенты подписали с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Деньги за квартиру покупатель перевел на специальный счет в банке ВТБ. После регистрации сделки в Росреестре средства поступили на счет продавца.

«Вторичный рынок недвижимости на сегодняшний день почти в пять раз больше первичного. Благодаря выходу в сегмент готового жилья мы хотим уже в этом году увеличить число сделок с недвижимостью, проходящих на нашей платформе, в шесть раз — до 260 тысяч. Наше сотрудничество с агентствами недвижимости позволит поставить онлайн-сделки со вторичной недвижимостью „на поток“. Теперь покупка и продажа квартир между двумя физическими лицами станет не сложнее, чем оформление банковской карты или получение кредита», — говорит генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

По расчетам аналитиков компании «Метр квадратный», рынок вторичного жилья в Санкт-Петербурге отличается своим ценообразованием от московского. Например, стоимость квартиры в старом фонде в центре города может быть сопоставима с недвижимостью с евроремонтом на окраине, тогда как в Москве они все равно будут дороже, чем новостройки у МКАДа. Кроме того, Северная столица отличается высокой долей продаж через агентства недвижимости в отличие от активности самостоятельных риелторов в Москве.

«Сегодня роль агентств недвижимости и риэлторов только возрастают. Для принятия решения о покупке недвижимости, которая происходит 1-2 раза в жизни, человеку требуется „живая“ профессиональная поддержка и консультация. При этом процесс совершения сделки максимально упрощается. Документы приходят на смартфон, вы подписываете их электронной подписью, отправляете в Росреестр, получаете уведомление о принятии документов. Все прозрачно — вы сами контролируете процесс», — комментирует топ-менеджер компании «Метр квадратный».