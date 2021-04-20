«Метр квадратный»: В Санкт-Петербурге прошла первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) и Агентство недвижимости «КВС» провели первую на рынке Санкт-Петербурга онлайн-сделку со вторичной недвижимостью. Покупатель и продавец двухкомнатной квартиры на улице Типанова прошли все ее этапы в дистанционном формате, не выходя из дома.
Провести сделку в режиме онлайн позволили современные и безопасные сервисы экосистемы недвижимости «Метр квадратный»: подготовка договора купли-продажи, «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты». Специалисты Агентства недвижимости «КВС» разместили на партнёрском портале M2.ru все необходимые документы. После этого в системе был сформирован договор, который клиенты подписали с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Деньги за квартиру покупатель перевел на специальный счет в банке ВТБ. После регистрации сделки в Росреестре средства поступили на счет продавца.
«Вторичный рынок недвижимости на сегодняшний день почти в пять раз больше первичного. Благодаря выходу в сегмент готового жилья мы хотим уже в этом году увеличить число сделок с недвижимостью, проходящих на нашей платформе, в шесть раз — до 260 тысяч. Наше сотрудничество с агентствами недвижимости позволит поставить онлайн-сделки со вторичной недвижимостью „на поток“. Теперь покупка и продажа квартир между двумя физическими лицами станет не сложнее, чем оформление банковской карты или получение кредита», — говорит генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
По расчетам аналитиков компании «Метр квадратный», рынок вторичного жилья в Санкт-Петербурге отличается своим ценообразованием от московского. Например, стоимость квартиры в старом фонде в центре города может быть сопоставима с недвижимостью с евроремонтом на окраине, тогда как в Москве они все равно будут дороже, чем новостройки у МКАДа. Кроме того, Северная столица отличается высокой долей продаж через агентства недвижимости в отличие от активности самостоятельных риелторов в Москве.
«Сегодня роль агентств недвижимости и риэлторов только возрастают. Для принятия решения о покупке недвижимости, которая происходит
Справка
Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За полтора года работы к платформе подключено более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. С марта 2021 сервисы М2 для покупки квартир стали доступными для физических лиц. Теперь клиенты смогут купить квартиру в режиме онлайн, в том числе выбрать ее из более чем 140 тысяч объектов вторичной недвижимости двух столиц, представленных на интернет-сайте экосистемы m2.ru.