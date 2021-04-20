ВТБ: «Институт “Вега”» стал соорганизатором «Черноморской школы по новейшим достижениям в финансовой математике»

19 апреля в Университете «Сириус» стартует первая «Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике». Партнером мероприятия стал «Институт „Вега“», который был создан при поддержке банка ВТБ. Основная миссия «Института „Вега“» — поддержка и развитие в России школы финансовой математики и подготовка специалистов мирового уровня в области математических финансов, актуарной математики, эконометрики, машинного обучения и смежных дисциплин.
«Современная финансовая математика — стремительно развивающаяся и меняющаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов. Среди них, например, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, теория риска и многие другое. Это специфические области, которые рассчитаны на подготовленную аудиторию. И в этом смысле совместные проекты „Института „Вега““ с Научно-технологическим университетом „Сириус“ имеют, на мой взгляд, большой потенциал, так как здесь собираются люди, которые глубоко погружены в процессы, и потому работать с ними очень интересно», — прокомментировал Юрий Кабанов, доктор физико-математических наук, профессор МГУ им М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров Фонда «Институт „Вега“».
«Мы провели отбор участников среди студентов старших курсов, обучающихся по математическим направлениям подготовки, а также аспирантов математических специальностей из ведущих вузов России. Нам также удалось пригласить для чтения лекций международных специалистов, проводящих активные исследования в области математических финансов, поэтому основным языком общения участников был выбран английский. Одной из задач проекта стало привлечение студентов и молодых учёных из России к этой области прикладной математики, востребованной во всём мире», — рассказал Никита Новыйдарсков, директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института „Вега“».
«Мы считаем важным, что в России, помимо давно сложившихся и широко известных математических центров, появляются новые точки притяжения для ведущих ученых и развития научной жизни. Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике в Университете „Сириус“ — именно такое событие. Она предоставляет площадку для профессионального диалога, обмена мнениями и передачи знаний молодому поколению», — рассказал директор Математического центра Университета «Сириус» Алексей Щуплев.
Участники программы были определены по итогам конкурсного отбора. Со стороны «Института „Вега“» делегацию в Сочи возглавил Кирилл Климов, кандидат физико-математических наук, выпускник МГУ им М.В. Ломоносова, директор группы количественных финансов банка ВТБ и член совета директоров Фонда.
Справка
Поддержка фонда содействия развитию науки «Институт „Вега“» осуществляется в рамках общебанковской программы «Образованная страна». Образовательная программа «Института „Вега“» рассчитана на студентов трёх факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики.
Научно-технологический университет «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по поручению Президента Российской Федерации, Председателя Попечительского совета Фонда Владимира Путина 1 июля 2019 года.
Университет развивает четыре приоритетных направления, по которым ведется научно-исследовательская и образовательная деятельность: генетика и науки о жизни, информационные технологии и искусственный интеллект, когнитивные исследование, математика.
В настоящее время Университет проводит краткосрочные образовательные модули для студентов российских вузов из всех регионов страны. В сентябре 2021 года в «Сириусе» открывается 3 программы аспирантуры и 5 программ магистратуры, одна из которых посвящена финансовой математике.
Официальный сайт: https://siriusuniversity.ru