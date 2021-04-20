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Россельхозбанк запускает новый лизинговый продукт

Россельхозбанк открывает новые возможности приобретения сельскохозяйственной техники для фермеров и предприятий АПК на маркетплейсе Свое Фермерство. Теперь ее можно оформить не только в кредит, но и в лизинг.

Программа «Экспресс-Лизинг» - новый финансовый инструмент, который помогает предприятиям АПК оформить сельхозтехнику в лизинг по упрощенной схеме. При разработке продукта значительный фокус уделялся именно предприятиям малого и среднего бизнеса, их потребности максимально учтены в программе экспресс-лизинга: минимальный аванс от 15%, удобный график платежей учитывающий сезонность бизнеса, минимальный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки – до 3-х дней. Программа доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.   Максимальная сумма финансирования по программе до 25 млн. руб. Предметом лизинга может стать сельхозтехника, спецтехника, автотранспорт, а также навесное и прицепное оборудование.

Первыми воспользоваться программой Экспресс-лизинга смогут пользователи экосистемы Своё Фермерство от Россельхозбанка. Заявку можно оформить непосредственно в каталоге товаров маркетплейса Своё Фермерство  при выборе  сельхозтехники или оборудования. Отправить заявку можно прямо из карточки понравившегося товара. Условия сделки будут зависеть от масштаба агробизнеса, размера авансового платежа, срока договора и специальных условий производителя техники.

На сегодняшний день в экосистеме для АПК Своё Фермерство от Россельхозбанка представлено более 5000 единиц сельхозтехники. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их в кредит или в лизинг.  Каталог техники пополняется на ежедневной основе.

На площадке Своё.Фермерство уже представили свои товары такие компании, как «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод» «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш», «БДТ-АГРО», а также крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования: «Байтек Машинери», «ЭмТех», «Тарос Машинери», «Павловская Сельхозтехника», «ТД Галактика», «Э.П.Ф».

Россельхозбанк предоставляет услуги лизинга предприятиям реального сектора экономики с начала 2020 года.  

«Программа «Экспресс‑Лизинг» — это инновационный финансовый инструмент. Он позволит значительно увеличить доступность услуг Банка и оперативно рассматривать заявки наших клиентов, а самое главное – Экспресс-лизинг поможет сельхозпроизводителю за короткий срок и с минимальным пакетом документов обновить сельхозтехнику, независимо от масштабов его агробизнеса», - отмечает Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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