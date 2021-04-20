Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов для обслуживания клиентов

Райффайзенбанк внедрил программный продукт для распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанный компанией Smart Engines. Высокая точность и скорость извлечения информации из документов делает процесс открытия счета в отделениях более комфортным. Техническое решение на базе Smart ID Engine работает в информационном контуре банка, что гарантирует безопасность персональных данных клиентов.

В отделениях Райффайзенбанка для открытия счета используются технологии безопасного распознавания паспорта. Банковский сотрудник сканирует документ, и все необходимые данные автоматически вносятся в соответствующие поля заполняемого заявления. На данный момент внедренное решение позволяет извлекать данные с основного разворота документа. В процессе распознавания Smart ID Engine выполняет кросс-проверку распознанных данных.

Smart ID Engine реализован на базе фирменной технологии GreenOCR ® . В ее основе лежат результаты научных исследований ученых Smart Engines в области энергоэффективного ИИ. Применяемая 8-битная модель вычислений глубоких нейронных сетей обеспечивает высокую производительность алгоритмов ИИ и позволяет существенно снизить энергопотребление при распознавании.

«Простота и удобство сервисов банка для клиента — наш ключевой приоритет. Мы внедрили технологии Smart Engines для распознавания удостоверяющих документов в отделениях банка для того, чтобы ускорить процесс открытия банковского счета. При этом включение в технологический стек банка программного продукта Smart ID Engine отвечает требованиям информационной безопасности в части обработки клиентских данных», — говорит Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

«Разрабатывая новые алгоритмы ИИ, мы ставим для себя в приоритет не только качество и скорость распознавания паспортов и других удостоверений личности, но и безопасность применения технологий ИИ. Наши технологии позволяют заказчикам по всему миру обрабатывать данные клиентов в отделениях и при дистанционном обслуживании в соответствии с международными и национальными стандартами», — комментирует к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.