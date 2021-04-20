Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов для обслуживания клиентов

Райффайзенбанк внедрил программный продукт для распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанный компанией Smart Engines. Высокая точность и скорость извлечения информации из документов делает процесс открытия счета в отделениях более комфортным. Техническое решение на базе Smart ID Engine работает в информационном контуре банка, что гарантирует безопасность персональных данных клиентов.
В отделениях Райффайзенбанка для открытия счета используются технологии безопасного распознавания паспорта. Банковский сотрудник сканирует документ, и все необходимые данные автоматически вносятся в соответствующие поля заполняемого заявления. На данный момент внедренное решение позволяет извлекать данные с основного разворота документа. В процессе распознавания Smart ID Engine выполняет
Smart ID Engine реализован на базе фирменной технологии GreenOCR®. В ее основе лежат результаты научных исследований ученых Smart Engines в области энергоэффективного ИИ. Применяемая
«Простота и удобство сервисов банка для клиента — наш ключевой приоритет. Мы внедрили технологии Smart Engines для распознавания удостоверяющих документов в отделениях банка для того, чтобы ускорить процесс открытия банковского счета. При этом включение в технологический стек банка программного продукта Smart ID Engine отвечает требованиям информационной безопасности в части обработки клиентских данных», — говорит Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.
«Разрабатывая новые алгоритмы ИИ, мы ставим для себя в приоритет не только качество и скорость распознавания паспортов и других удостоверений личности, но и безопасность применения технологий ИИ. Наши технологии позволяют заказчикам по всему миру обрабатывать данные клиентов в отделениях и при дистанционном обслуживании в соответствии с международными и национальными стандартами», — комментирует к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
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