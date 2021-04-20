Иркутяне стали чаще оплачивать коммуналку онлайн

Данные МТС Банка показывают рост бытовых платежей через интернет у жителей Иркутской области, рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Рекордный рост показали почтовые платежи.

– Дело в том, что в 2020 году Почта России значительно увеличила функционал приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии. Сегодня даже посылку можно отправить и оплатить онлайн через приложение, вызвав курьера, – отмечает Владислав Божеев.



На втором месте в регионе по росту количества онлайн платежей стали коммунальных услуги – прирост 76%, оплата штрафов - на 67%, налогов – на 51%, а домашнего интернета – на 42%

Аналитики МТС отмечают две основные причины роста – это экономия времени и экономия денег.

Все услуги можно оплатить за несколько минут в одном месте без постоянного ввода реквизитов, один раз создав шаблон или отсканировав QR-код. Кроме того, при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и МТС Банк, начисляют кэшбэк на бытовые платежи.

Отрицательную динамику по количеству онлайн-платежей в регионе показало кабельное телевидение и платные телевизионные услуги – снижение на 15%. По мнению аналитиков, российские зрители начали активно уходить от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы.