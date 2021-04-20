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Названа крупнейшая сделка в сегменте сервисных офисов в 2021 году

Группа компаний «Ситроникс» арендовала 6 000 кв. м на площадках ООО «Гибкий офис».

На рынке сервисных офисов заключена крупнейшая сделка в 2021 году. АО «Ситроникс» заключило договор с ООО «Гибкий офис» по аренде сервисного офиса площадью 6 000 кв. м в бизнес-центре «РТС Волгоградский» сроком на пять лет. При этом ООО «Гибкий офис» арендовал дополнительно 3 000 кв. м в данном БЦ для организации офиса под арендатора. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Knight Frank.  

ООО «Гибкий офис» – оператор коворкингов и офисных пространств. Первый коворкинг в Москве был открыт в 2020 году в Басманном Дворе (Спартаковская пл, 16/15). В настоящий момент компания управляет 9 000 кв. м сервисных офисов и ведет работы по запуску новых объектов.  

– Клиент обратился к нам с запросом на готовый к въезду современный сервисный офис, который позволил бы объединить два подразделения компании в одном здании. С привлечением ООО “Гибкий офис” мы предложили решение, которое в итоге идеально подошло арендаторам. Проект был реализован в формате BTS под нужды клиента с учетом всех ключевых требований. Благодаря этой сделке в “РТС Волгоградский” вакансия будет минимальной. Хотелось бы отдельно отметить, что в результате сделки в бизнес-центре создано более 850 рабочих мест, – Елена Акатова, директор по работе с офисными помещениями Knight Frank.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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