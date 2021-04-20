SberPortal выиграл iF Design Award: для российского смарт-дисплея это вторая международная награда в 2021 году

Смарт-дисплей SberPortal получил международную награду iF Design Award 2021 как лучшее решение в области промышленного дизайна. Дизайн устройства, разработанного SberDevices совместно с дизайн-хаусом notAnotherOne, был признан победителем в номинации «Продукт».

iF Design Award, ежегодный международный конкурс дизайнерских проектов, проводится независимой некоммерческой организацией iF International Forum Design GmbH с 1953 года и является одной из самых престижных мировых наград в креативной индустрии. Больше всего заявок как от именитых студий, так и от независимых специалистов подаётся в рамках дисциплины «Промышленный дизайн». На конкурс также принимаются работы в категориях «Коммуникационный дизайн», «Дизайн упаковки», «Архитектура», «Интерьер» и т. д.

В этом году независимое жюри из 98 признанных дизайн-экспертов оценивало заявки в два этапа по новой системе критериев. Судьи давали оценки по пяти параметрам: «Идея», «Форма», «Функциональность», «Позиционирование» и «Влияние». Всего в конкурсе участвовало более 10 000 проектов из 52 стран.

Для SberDevices приоритетом является разработка целостных устройств, способных максимально комфортно реализовать возможность взаимодействия пользователя с виртуальными ассистентами семейства Салют. Основной задачей при разработке SberPortal было построение сквозного пользовательского опыта в мультимодальном интерфейсе. Устройство получилось не только полезным для пользователя, но и привлекательным внешне. Для достижения этой цели во главу угла была поставлена задача по построению интерфейса, способного помочь пользователю взаимодействовать с виртуальными ассистентами в любой жизненной ситуации: жестами, голосом, прикосновениями и даже с помощью виртуального пульта.

Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка:

– Дизайн для нас — не просто то, как выглядят наши продукты. Мы уверены, что он должен быть продиктован функциональностью, особенностью технологических компонентов, удобством пользователя — и при этом быть лаконичным и привлекательным. В SberPortal нам получилось объединить всё это в одном устройстве. Я очень рад, что долгая и кропотливая работа команды получила поддержку и признание жюри iF Design Award. Это говорит о многом.

Игорь Михненко, сооснователь и дизайн-директор notAnotherOne:

– Получить высокую оценку от жюри iF Design Award – это не только победа команд notAnotherOne и SberDevices, но и в целом большой вклад в копилку достижений разработчиков потребительской электроники. У российского дизайна огромный потенциал, и нам очень бы хотелось, чтобы наши проекты получали должное признание в мировом дизайнерском сообществе. Мы рады, что SberPortal – продукт очень комплексный и продуманный до мелочей в плане формы, конструкции, инженерной разработки и эстетики – и действительно инновационный девайс мирового уровня, который сделал огромный шаг в этом направлении.

iF Design Award стала третьей по счёту наградой для разработчиков и дизайнеров SberPortal. 12 апреля 2021 года было объявлено, что SberPortal получил международную премию Red Dot Award 2021 — одну из самых престижных в мировой дизайн-индустрии. Смарт-дисплей одержал победу в номинациях «Умное устройство» и «Промышленный дизайн». Члены комиссии Red Dot Award отметили исключительное качество конструкторского решения умного экрана от Сбера.

Церемония награждения iF Design пройдёт 10 мая 2021 года в Берлине.