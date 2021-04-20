Новости

В Ангарске пожилой мужчина получил ожоги рук, сжигая траву

Из-за ветра огонь распространился на сарай и деревянный забор, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, пожарные. Огонь был потушен. Мужчина получил термические ожоги рук и был госпитализирован.

В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

– Как показывает практика, большинство травяных палов происходят по вине самих граждан – необдуманных и неосторожных действий. Довольно часто возгорания выходят из-под контроля и распространяются стремительно на большие площади. Это приводит к возникновению пожаров в лесах и населённых пунктах, – говорят в полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Названы жены депутатов Госдумы от Приангарья с наибольшим количеством денег и имущества
Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области
Президент России Владимир Путин за год увеличил свои доходы на 268 тысяч – до 9,9 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании