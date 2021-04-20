В Ангарске пожилой мужчина получил ожоги рук, сжигая траву

Из-за ветра огонь распространился на сарай и деревянный забор, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, пожарные. Огонь был потушен. Мужчина получил термические ожоги рук и был госпитализирован.

В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

– Как показывает практика, большинство травяных палов происходят по вине самих граждан – необдуманных и неосторожных действий. Довольно часто возгорания выходят из-под контроля и распространяются стремительно на большие площади. Это приводит к возникновению пожаров в лесах и населённых пунктах, – говорят в полиции.