Двадцать байкальских нерп уплыли на льдине в Ангару

Дальнейшая судьба животных осталась неизвестной, сообщают в пресс-службе Байкальского музея.

Залегание нерп на плавающих льдах – обычное явление. Весной животные линяют, а этот процесс лучше протекает под лучами солнца. Именно поэтому весенние залежки нерп на плавающих льдах бывают очень многочисленными.

– Но чтобы нерпы выбрались на льдину в истоке Ангары, насколько мы знаем, наблюдали впервые. Давно известно, что в истоке Ангары бывает, что зимуют одна-две нерпы. Тогда весной они лежат на кромке льда, и ничего особенного в этом никто не находил. В прежние времена ихтиологи Лимнологического института регулярно выставляли свои порядки сетей в районе Истока на свале, на глубине 200-300 м, и знают, что там обитают многие виды быков-подкаменщиков. Так что нерпы голодными не оставались, – говорят м музее.