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42% россиян стали донорами во время пандемии

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Оказалось, что донорство крови довольно популярно среди россиян, сообщает Ситимобил. 

Почти 50% респондентов сообщили, что были донорами крови, и чуть меньше 20% сдавали плазму крови с антителами к COVID-19 в прошлом году. Около 20% респондентов признались, что меньше 5 сдач крови отделяют их от статуса Почетного донора, преимущественно это люди в возрасте от 45 до 54 лет.

42% россиян стали донорами во время пандемии и сдавали кровь в период с марта прошлого года по начало апреля этого года. Треть водителей такси также указали, что сдавали кровь в этот период – больше 10% из них делали это более 3-х раз.

Интересно, что для многих опрошенных водителей такси донорство крови является семейной традицией, некоторые пришли к этому благородному делу после экстренной помощи друзьям или родным, а есть и те, кто решил сдать кровь за компанию. Также среди респондентов есть и бывшие военнослужащие, для кого сдача крови стала долгом жизни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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