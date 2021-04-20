Четыре жителя Усолья-Сибирского похищали предпринимателей и вымогали деньги

Их преступная деятельность началась в 2017 году, сообщают в прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре 2017 года четверо обвиняемых обманным путем под предлогом оказания услуги по разрешению гражданско-правового спора получили от предпринимателя, осуществлявшего деятельность на территории г. Усолье-Сибирское, денежные средства в сумме 35 млн рублей. В 2019 году вымогали у него ещё 15 млн рублей.

Однако, не достигнув желаемого, в феврале 2020 года в центре города Иркутска насильно посадили потерпевшего в машину, удерживали, и, угрожая применением оружия, требовали передачи указанной суммы. Кроме того, двое соучастников, находившихся в автомашине с похищенным предпринимателем, завладели его личным имуществом и денежными средствами в сумме 50 тыс. рублей.

В период с мая по сентябрь 2019 года злоумышленники под угрозой применения оружия требовали от другого предпринимателя Усольского района передачи денежных средств в сумме 20 млн рублей. В ходе обысковых мероприятий установлено, что один из обвиняемых незаконно приобрел и хранил по месту жительства боеприпасы.