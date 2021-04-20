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В Иркутской области закрыли последнюю ледовую переправу

Она находилась в Бодайбинском районе на реке Витим, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Эта переправа стала последней ледовой дорогой, действовавшей на территории Иркутской области для безопасного пересечения водного объекта.

Всего в зимне-весенний период 2020-2021 годов на водоемах региона для проезда транспортных средств было введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ. Ежедневно за их состоянием следили работники обслуживающих организаций. На сегодняшний день все они закрыты, съезды к ним перекрыты, выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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