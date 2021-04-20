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Культурный МФЦ построят в поселке Новонукутский к декабрю 2021 года за 189 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что к 1 декабря 2021 года в поселке Новонукутский построят многофункциональный культурный центр, на строительство объекта потратят 189 млн рублей.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Деньги выделены из федерального и областного бюджетов. В новом здании разместятся детская музыкальная школа, межпоселенческая районная библиотека и Дом культуры.

Строительство уже началось, его ведет предприятие, зарегистрированное в Нукутском районе. Готовность объекта – 45%. Работы идут по графику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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