Культурный МФЦ построят в поселке Новонукутский к декабрю 2021 года за 189 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что к 1 декабря 2021 года в поселке Новонукутский построят многофункциональный культурный центр, на строительство объекта потратят 189 млн рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Деньги выделены из федерального и областного бюджетов. В новом здании разместятся детская музыкальная школа, межпоселенческая районная библиотека и Дом культуры.

Строительство уже началось, его ведет предприятие, зарегистрированное в Нукутском районе. Готовность объекта – 45%. Работы идут по графику.