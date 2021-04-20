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Глава минлеса: Приангарью ежегодно не хватает 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Глава министерства лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев заявил, что региону ежегодно не хватает более 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров, пишет ТАСС.

«Тушение лесных пожаров, охрана лесов от пожаров – это полномочия РФ, которые переданы Иркутской области, но не в полном объеме обеспечены финансированием. Ежегодно более чем на 6 млрд рублей недофинансируются полномочия в области лесных отношений, в том числе более чем на 1 млрд рублей недофинансирована охрана лесов от пожаров», – сообщил министр.

В 2021 году выделено почти 990 млн рублей на мероприятии по предупреждению распространения огня и тушение лесных пожаров в Иркутской области, в том числе 156,5 млн рублей – из федерального бюджета, остальные деньги – из регионального.

Также, чтобы урегулировать ситуацию с возгораниями глава области Игорь Кобзев попросил правительство РФ выделить Приангарью дополнительно на эти цели 400 млн рублей.

Укомплектованность техникой для борьбы с лесными пожарами составляет в настоящее время 87% от нормы. К 2024 году планируется довести этот показатель до 100%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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