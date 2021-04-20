Впервые в Иркутской области бороться с лесными пожарами будут арендаторы лесных участков

Ранее задача арендаторов состояла в проведении работ по предотвращению распространения огня. Однако вступившие в силу поправки в Лесной кодекс теперь обязуют арендаторов принимать участие в тушении. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

Противопожарный сезон по распоряжению главы ведомства был открыт 17 апреля. На сегодня в регионе уж произошло семь лесных пожаров. Общая площадь составила 94 га.

Еще в марте Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал сводный план тушения лесных пожаров на текущий год. Планом предусмотрено, что в этих работах будет задействовано 1613 сотрудников лесхозов области, 866 единиц техники и более трех тысяч единиц оборудования. Кроме того, сводным планом предусмотрено привлечение дополнительно 2753 человек и 1802 единицы техники.

В зоне авиационного контроля лесов на протяжении всего периода будет задействовано 310 человек. Среди них 75 специалистов парашютно-пожарной службы, 235 десантно-пожарной службы. Еще 70 человек будет привлечено в качестве сезонных рабочих.

На сегодня министерством заключены все необходимые контракты на использование 25 воздушных судов. Это девять легкомоторных самолетов, столько же АН-2 и семь вертолетов МИ-8. Кроме того, в случае необходимости будут летать самолеты-амфибии БЕ-200, как для защиты населенных пунктов, так и для тушения таежных пожаров. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между Правительством Иркутской области и МЧС России.

Также в рамках реализации национального проекта «Сохранения лесов» для тушения лесных пожаров в регион закупается необходимая техника. В этом году в Иркутскую область поступит 47 единиц. К 1 мая в регион прибудет первая партия лесопожарной техники, которая будет работать в северных территориях.

– Продолжится практика тушения лесных пожаров в первые стуки после обнаружения огня. В прошлом году подобные мероприятия доказали свою эффективность. 3 класс пожарной опасности на землях лесного фонда по прогнозам синоптиков ожидается уже на следующей неделе, – сообщил Дмитрий Петренев.