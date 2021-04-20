Почти 800 млн рублей направят на развитие энергетики в Иркутской области в 2021 году

На финансирование подпрограммы «Энергосбережение и развитие энергетики на территории Иркутской области» с 2019 по 2024 года выделено 2,9 млрд рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 795,1 млн рублей, сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергей Малинкин.

Средства областного бюджета будут направлены, в основном, по четырём направлениям: на содействие развитию и модернизации электроэнергетики (36,9% – 293,3 млн руб.), формирование автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (13% – 108,7 млн руб.), развитие использования возобновляемых источников энергии (9,4% – 71,9 млн руб.), развитие энергетической инфраструктуры, находящейся в госсобственности (38,6% – 307,1 млн руб.).

Более подробно об этих программах пойдёт речь на круглом столе, который фактически открывает выставку «Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда» завтра в «Сибэкспоцентре» в Иркутске.